Фейк об опускающем пачку бюллетеней в урну для голосования уральце появился в сети

Молодой человек в Заречном во время голосования на участке № 1794 опустил в урну пачку бюллетеней. Такая информация появилась в социальных сетях.

На видео мужчина в черной куртке, кепке и маске вышел из кабинки для голосования со свернутой пачкой бюллетеней. Затем он начал опускать их в урну. Все бюллетени были свернуты и молодому человеку потребовалось некоторое время, чтобы они пролезли в прорезь. Видео появилось на странице депутата думы Асбеста от партии КПРФ Натальи Крыловой. Однако в Центре общественного наблюдения информацию опровергли. Там проанализировали записи камер наблюдения и предоставили реальные кадры с реального участка в Заречном. Он выглядит совсем иначе. Это не спортивный зал, как на видео депутата, а, судя по всему, холл учебного заведения. Сам участок расположен в школе № 1. На место также была направлена мобильная бригада для уточнения данных. Снято видео, также подтверждающее, что помещение для голосования избирательного участка № 1794 в городе Заречный другое, не соответствует видеозаписи в сети, сообщает Центр общественного наблюдения. Таким образом, специалисты сделали вывод, что приложенная запись к сообщению о нарушении с другого участка. Данные о нарушении не подтверждаются. Напомним, в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле с 17 по 19 сентября проводятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Граждане могут оставить свои голоса как на участках, так и на дому, подав соответствующую заявку. В первый же день голосования участие в выборах приняли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его заместитель Вячеслав Горячкин, а также замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев пригласили свердловчан на выборы 3 Фото Руководители всех рангов приглашают уральцев воспользоваться любым из возможных способов проголосовать, в том числе на дому.

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