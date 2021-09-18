Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

1765 голосов, то есть 21,99% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ.За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 1574 тагильчан, что составило 19,59% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия».Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 292 голоса — 3,63%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 593 тагильчан — 7,38%. На выборах представлял ЛДПР.