Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила
Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила
Вчера, 00:55ПолитикаФото: 1MI
Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Владимир Радаев войдут в Законодательное собрание Свердловской области от Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского одномандатных округов. таковы официальные предварительные результаты голосования.

Ленинский округ отдал 3808 (47,41%) голосов за Вячеслава Погудина. Тагилстроевский выбрал Владимира Радаева — за него проголосовало 3512 избирателей (41,31%). Место в ЗакСО от Дзержинского избирательного округа занял Владимир Рощупкин, его выбрали 5878 человек (42,59%). Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.

Кандидаты в ЗакСО от Дзержинского одномандатного округа

Исполнительный директор УВЗ, член партии «Единая Россия» Владимир Рощупкин снова стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному округу. С 2016 года он является членом комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В ЗакСО помимо Рощупкина выдвигались три кандидата: Анатолий Марченков, Евгения Михайлиди и Павел Хорошилов.

По количеству голосов главным конкурентом Рощупкина стал Анатолий Марченков. За него проголосовали 3901 (28,26%) жителей Дзержинского района. Анатолий Марченков работает начальником сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Входит в состав партии КПРФ.Заведующая женской консультацией ГБ № 1 Евгения Михайлиди набрала 3400 голосов (24,65%). Ее кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия».За предпринимателя Павла Хорошилова свой голос отдал 621 житель, что составило 4,5% от числа избирателей. Кандидат входит в состав партии «Яблоко».

Кандидаты в ЗакСО от Ленинского одномандатного округа

Вновь переизбранный единоросс Вячеслав Погудин работает в ЗакСО с 2011 года. Ранее был главврачом в Городской детской больнице № 3. В Законодательном собрании региона занимает должность председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов.

За депутатское кресло также боролись Михаил Бояркин, Надежда Журавлева, Ирина Иванова и Евгений Морозов.

1765 голосов, то есть 21,99% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ.За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 1574 тагильчан, что составило 19,59% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия».Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 292 голоса — 3,63%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 593 тагильчан — 7,38%. На выборах представлял ЛДПР.

Кандидаты в ЗакСО от Тагилстроевского одномандатного округа

Снова вошел в ЗакСО представитель «Единой России» Владимир Радаев — председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК. в Законодательном собрании региона он выполняет функции зампредседателя комитета по социальной политике.

Против него выдвигались три кандидата: Сергей Бурлай, Владимир Желиба и Павел Пахомов.

Директор по персоналу ООО «БК Групп» Сергей Бурлай набрал 970 голосов, то есть 11,41% от общего количества. Входит в состав ЛДПР. 2454 (28,86%) человека проголосовали за Владимира Желибу — оператора поста управления на НТМК. Выдвигался от КПРФ. За кандидата «Справедливой России» Павла Пахомова проголосовали 1566 тагильчан (18,42%). На выборах он представлял «Справедливую Россию».

Напомним, выборы в Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября.

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