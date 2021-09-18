СМИ: Шойгу может стать вице-премьером РФ и полпредом в СФО

Новым министром обороны должен быть назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, пишет издание «Проспект мира» со ссылкой на источник в аппарате полпреда СФО.
Ожидается, что кадровые перестановки произойдут после завершения выборов депутатов в Госдуму РФ.
Также, по данным источника, Сергей Шойгу станет главой наблюдательного совета госкорпорации по развитию в Сибири. Планируется, что новую госструктуру будет выделено 90 миллиардов рублей.
Сергей Шойгу является уроженцем республики Тыва. В 1977 году он окончил Красноярский политехнический институт и до 1990 года работал в Красноярском крае, Туве и Хакасии.