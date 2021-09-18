Вагонка в первый день голосования стала самым активным районом на выборах в ГосДуму

В Дзержинском районе жители стали самыми активными в Нижнем Тагиле по явке на избирательные участки. Согласно данным свердловского избиркома, к 20 часам 17 сентября 21980 жителей Вагонки оставили свои голоса на избирательных участках, что составляет 25,27% от общего количества избирателей.
Активнее всего жители Дзержинского района голосовали на избирательном участке № 2177 на улице Зари, 75. Там располагается детский клуб «Планета». Количество проголосовавших там тагильчан от общего числа избирателей на участке — 31,27%.
Второе место по явке на избирательные участки — у Тагилстроя. Там к 20 часам 17 сентября проголосовало 20538 человек, соответственно 21,76% избирателей в районе. Самым активным стали закрепленные за участком № 2288 — в здании пансионата «Тагильский» на Красногвардейской, 57-а проголосовало 76,9% избирателей.
Самые неактивные голосующие в Ленинском районе. К 20 часам 17 сентября явка здесь составила 16980 человек или 20,78% от общего количества избирателей. При этом наибольшее количество оставленных голосов на участке № 2236. Там расположен СИЗО-3 ГУФСИН РФ по Свердловской области.
Напомним, в России проходят выборы депутатов в Государственную думу. Параллельно тагильчане отдают голоса за представителей в ЗакСО. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Высказать волеизъявление можно лично, придя на участок, или онлайн.