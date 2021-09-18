Вагонка второй день подряд становится самым активным районом на выборах в Госдуму

В Дзержинском районе жители остаются самыми активными по явке на избирательные участки. Согласно данным свердловского избиркома, к 15 часам 18 сентября свои голоса оставили 33,3% избирателей.
На втором месте находится Тагилстроевский район, там проголосовало 29,71%. Наименьшая активность избирателей в Ленинском районе – 28,92%.
За ходом голосования активно следят эксперты Центра общественного наблюдения.
Напомним, избирательные участки работают в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Предусмотрено два вида участия в выборах – в помещении избирательного участка и на дому. Заявки для голосования дома принимаются до 14.00 19 сентября.
Напомним, в России проходят выборы депутатов в Государственную думу. Параллельно тагильчане отдают голоса за представителей в ЗакСО.