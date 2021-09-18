Вагонка второй день подряд становится самым активным районом на выборах в Госдуму

Напомним, избирательные участки работают в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Предусмотрено два вида участия в выборах – в помещении избирательного участка и на дому. Заявки для голосования дома принимаются до 14.00 19 сентября.