Второй день голосования по выборам депутатов в ЗакСО и Госдуму начался в Тагиле

Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Тагиле стартовал второй день голосования по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Избирательные участки работают с 08.00 по 20.00. Проголосовать можно как в них, так и дома.

В Нижнем Тагиле выборы в условиях пандемии COVID-19 проходят с соблюдением всех мер безопасности. На входе в избирательный участок тагильчанам измеряют температуру, после чего они получают медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку. Для того, чтобы получить бюллетени, необходимо дождаться своей очереди — к столу сотрудника избирательной комиссии, также одетого в халат, маску и перчатки, граждане подходят по одному. В общей сложности для членов комиссии закуплено по 500 тысяч средств индивидуальной защиты. Маски и термометрия. Как соблюдаются «антиковидные» меры на выборах в Нижнем Тагиле 3 Фото Журналист TagilCity.ru решил выяснить, какие меры против распространения коронавируса действуют на избирательных участках 17 сентября завершился первый день голосования. Тогда явка избирателей в Нижнем Тагиле на 15.00 составила 15,15%. Это выше общей явки по Свердловской области — 13,45%. К 20.00 данный показатель достиг 20,04%. Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле

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