Жители села Кайгородское стали самыми активными избирателями в ГГО

Жители села Кайгородское стали самыми активными избирателями в ГГО
Жители села Кайгородское стали самыми активными избирателями в ГГО
Сегодня, 16:22ПолитикаФото: TagilCity.ru
В пригороде Нижнего Тагила самые активные избиратели живут в селе Кайгородское. Такие данные опубликовал Свердловский избирком.

В первый день голосования 32,51% избирателей в селе Кайгородское под Нижним Тагилом отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму и ЗакСО. Это 118 человек. В ГГО это лидирующие позиции.

Немного отстают с показателями 31,43% (22 человека), 30,86% (187 избирателей) и 28,92% (107 голосовавших) соответственно в Новой Башкарке, центральной УИК Пригородного района на Красноармейской, 46 и посёлке Зональный.

Наименьшие показатели по явке в пригороде у села Николо-Павловское (235 человек или 15,84%) и два избирательных участка в Лае (217 избирателей или 16,17% на одном и 49 человек или 16,5% на другом).

В Нижнем Тагиле самыми активными избирателями стали жители Дзержинского района.

Сюжеты:
ПригородНижний Тагил
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