Ключевые проекты Нижнего Тагила обсуждены на встрече Носова и Куйвашева

17 октября прошла рабочая встреча Сергея Носова и Евгения Куйвашева. Мэр и губернатор обсудили ход реализации главных для Нижнего Тагила проектов. Встреча прошла в рамках подготовки муниципального бюджета на 2018 год.



2018 год будет для Нижнего Тагила значимым по многим направлениям. Во-первых, в городе стартует губернаторская программа «Пятилетка развития». Во-вторых, Нижний Тагил будет готовиться к празднованию 300-летия в соответствии с указом президента Владимира Путина.





Это стартовый год, очень важный для нас. Нам предстоит не только сохранить достигнутые темпы по дорожному строительству, благоустройству территорий, но и увеличить их, -- сказал глава Нижнего Тагила



На встрече также обсудили вопросы строительства моста через Нижнетагильский пруд, завершение строительства парка «Народный», сообщает «Областная газета». Глава города рассказал о ходе совместного с венгерской стороной проекта по очистке воды. Проект реализуется в рамках выполнения поручения губернатора по обеспечению тагильчан чистой питьевой водой.



Евгений Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле ещё многое предстоит сделать, особенно в преддверии юбилея второго по величине города Свердловской области.