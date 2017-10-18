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Новости Нижнего Тагила

Ключевые проекты Нижнего Тагила обсуждены на встрече Носова и Куйвашева

18 октября 2017, 06:35Добавить новость
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Глава Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области в ходе рабочей встречи обсудили ключевые для развития Нижнего Тагила проекты.

17 октября прошла рабочая встреча Сергея Носова и Евгения Куйвашева. Мэр и губернатор обсудили ход реализации главных для Нижнего Тагила проектов. Встреча прошла в рамках подготовки муниципального бюджета на 2018 год.

2018 год будет для Нижнего Тагила значимым по многим направлениям. Во-первых, в городе стартует губернаторская программа «Пятилетка развития». Во-вторых, Нижний Тагил будет готовиться к празднованию 300-летия в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Это стартовый год, очень важный для нас. Нам предстоит не только сохранить достигнутые темпы по дорожному строительству, благоустройству территорий, но и увеличить их, -- сказал глава Нижнего Тагила


На встрече также обсудили вопросы строительства моста через Нижнетагильский пруд, завершение строительства парка «Народный», сообщает «Областная газета». Глава города рассказал о ходе совместного с венгерской стороной проекта по очистке воды. Проект реализуется в рамках выполнения поручения губернатора по обеспечению тагильчан чистой питьевой водой.

Евгений Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле ещё многое предстоит сделать, особенно в преддверии юбилея второго по величине города Свердловской области.

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