Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?

В Екатеринбурге за месяц после осенних выборов прошла серьезная чистка рядов, началось упразднение должностей и целых подразделений.

В связи с этим политическая обстановка в столице региона достаточно нервная, и это напряжение уже подбирается к Нижнему Тагилу. Ведь после назначения главы Нижнего Тагила вполне могут начаться перестановки и в кабинетах администрации города. И даже в МУПах и других подконтрольных мэрии конторах.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с политологами и собственными источниками, а также оценила каждого топового чиновника мэрии по нескольким параметрам. Мы изучили, каковы шансы на повышение или отставку у руководителей основных подразделений.

Критерии оценки:

Основания для повышения/понижения. Есть ли причины передвигать человека вверх или вниз?

Целесообразность повышения/понижения. Иногда не смысла повышать отличного специалиста - ради сохранения порядка в его подразделении. Или - при наличии внешних обстоятельств - нет смысла и снимать человека с должности.

Наличие преемника/замены. На повышение без преемника рассчитывать бесполезно. При этом отсутствие замены является небольшой защитой для того, чей стул начал шататься. Неугодного человека без более-менее внятного заместителя продержат на должности чуточку дольше.

Возраст. Российская политика молодеет, поэтому чиновники до 45 лет получают преимущество, от 46 до 64 - нейтральное значение, а старше 65 - отрицательный балл.

Публичные критика, кризисы.

Близость к Пинаеву. УВЗ, НТМК, бизнес. Нужные отношения с нужными людьми, группировками или отсутствие связей - все это также влияет на позиции чиновников.

Одобрение силовиков. Этот показатель мы также вынесли отдельно. Надо ли объяснять почему? Обыски и крышевание, полная бесполезность человека для силовиков или семейные связи - все это также влияет на позиции чиновников.

Шансы на повышение - сумма положительных показателей. Вероятность понижения - сумма отрицательных показателей. При этом «Наличие преемника» учитывается в обоих показателях, поскольку этот фактор в равной степени увеличивает шансы на перемещение как вверх, так и вниз.

Кто куда?

Серьезных кадровых перестановок объективные факторы не обещают. Самые сильные позиции сейчас у Владимира Юрченко, Валерия Сурова и Рината Сулейманова.

Основными претендентами на повышение некоторые собеседники редакции считают Валерия Сурова и Владимира Юрченко. Суров может стать первым заместителем главы, а второму прочат место Вадима Кулика. Но есть ли в этом смысл...

Существует версия, что на место Юрченко встанет Дмитрий Шамин, а вот Кулик уйдет в «Службу заказчика». Однако Шамин только начал вникать в работу МУПа, а снимать Кулика - особых причин нет. При этом Юрченко - слишком ценный начальник управления, чтобы мэрия была готова отдать горхозяйство кому-то другому.

Да и кого поставить на место Сурова? Следующая наиболее известная персона в соцсфере города без проблем с репутацией - Анна Афанасьева, заместитель Дмитрия Язовских. Сам Язовских сильных позиций в муниципалитете не имеет - к его подразделению всегда был некоторый скептицизм, несмотря на сотни регулярных мероприятий и тысячи участников. Потому и его позиции в нашем рейтинге не самые прочные.

Сколько раз Язовских звал Носова на тот же КВН, сколько он рассказывал о показателях, победах, соревнованиях - все равно к его управлению отношение было больше снисходительное, нежели уважительное. А забрось он работу - были бы в городе волонтеры, молодежные и спортивные движения? Раньше город славился только молодежками УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, а сейчас можно и вне заводов звучать,рассказывают о положении дел собеседники редакции.

Если с первыми двумя чиновниками из топа рейтинга тагильчане хорошо знакомы, то Сулейманов мало кому известен. Сейчас он и.о. замначальника экономического управления, где вовсе нет начальника, поэтому - если его работа удовлетворяет руководство города - то его ждет повышение.

Основными аутсайдерами рейтинга с высокими рисками на понижение стали:

Денис Парамонов (глава администрации Тагилстроевского района). Его работа чаще других подвергается критике, претензий из всех глав районов больше всего именно к нему.

Светлана Юрчишина (начальник управления культуры) подорвала свою репутацию с затяжным скандалом в Молодежном театре, а также громким снятием с поста Анны Горнаковой, экс-директора филармонии. Она якобы была замешана в финансовых махинациях, собеседники редакции и вовсе говорят об уголовном деле. Вероятным понижением Юрчишиной может стать как раз должность в филармонии.

Татьяна Сащенко (начальник отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив). Недавно она получила выговор от Пинаева, да и в целом подчиненная Ленды последние месяцы в напряжении: ее отдел уже пережил обыск и массу ненужного внимания прессы. При этом собеседники редакции сомневаются, что Сащенко на самом деле снимут с должности: желающих заниматься работой с общественниками в городе не много. Да и в целом общественная жизнь в городе процветает и дает свои плоды на протяжении уже многих лет.

Еще одна любопытная версия: спикеры редакции говорят о снятии с должности Каринэ Геворгян и даже упразднения управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов в принципе. Одна из основных претензий к Геворгян - управление не занимается инвестициями как таковыми, не ищет инвесторов и не привлекает в город деньги большого бизнеса. И немногочисленных сотрудников управления могут перевести в прямое подчинение к Алексею Бурдилову.

Решением проблемы Геворгян могла бы стать более продуманная система мотивации, ставящая зарплату управления в прямую зависимость от числа и качества инвесторов. Однако собеседники редакции в принципе сомневаются в шансах привлечь в город новых инвесторов.

Клановость в нижнетагильских элитах в принципе не подразумевает простоту привлечения новых игроков на сложившиеся рынки. В этом-то и дело! Какие инвесторы, когда все в Тагиле поделено? Шаурма только разве что какая...размышляет собеседник редакции из бизнес-сферы.

При таком развитии событий МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» уйдет из управления Геворгян и будет передано в управление Сурову. Если это произойдет, неизвестно, сохранится ли весь штат учреждения.

Напомним, одним из наиболее громких увольнений уже при Владиславе Пинаеве стала отставка главного архитектора Константина Никкеля, который во время больничного был замечен на развлекательном мероприятии. Уволен чиновник был в связи с утратой доверия.

Правая рука

Наибольшей интригой в городе считается личность первого заместителя Пинаева. Текущие вице-мэры так гармонично распределены по постам, что ни рейтинг редакции, ни слухи не могут дать ответа: кто же станет первым замом? Андрей Ленда, планирующий еще со времен Исаевой однажды занять пост главы города, неплохо смотрится на своем месте и не имеет явных преемников, при этом такое перемещение для него будет по сути линейным, то есть не станет повышением.

Конечно, исходя из дружественных отношений Владислава Пинаева с главой управления МВД Нижнего Тагила Ибрагимом Абдулкадыровым, а также активным продвижением в политическом поле города его сына Гаджи Абдулова, некоторые спикеры полагали, что первым замом главы станет именно отец. Однако в последнее время он активно работал над тем, чтобы в городе была хорошая статистика по преступности, и его контракт был продлен - поэтому нужды уходить с поста пока нет.

Несколько месяцев Абдулкадыров лично отслеживал некоторые принципиальные дела, которые могли сказаться на его репутации. Как говорится, от греха подальше: причесывал статистику, выравнивал показатели. И вот - сохранил пост в полиции почетный гражданин, все хорошо у него,говорят инсайдеры.

30-летний депутат Гаджи Ибрагимович пока не настолько силен в политике, чтобы занимать столь высокий пост. Однако работа высокопоставленного отца над карьерой сына неизменно говорит о серьезных амбициях семьи.

Как бы подтверждая размышления и сомнения спикеров, в день выборов думой 15 октября на вопрос редакции TagilCity.ru о кадровых изменениях Владислав Пинаев сообщил, что никаких решительных перестановок в Нижнем Тагиле не запланировано.