Заксобрание Свердловской области может вернуть в название городов региона букву «ё»

30 октября в Екатеринбурге состоится 26-е заседание Заксобрания Свердловской области. 35 вопросов включены в повестку заседания. Среди них подписание законопроекта о возвращении буквы "ё" в названия муниципалитетов Свердловской области.

Также будут внесены изменения в законы «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

Кроме того, депутаты предложат увеличить доходы областного бюджета на 7,6 млрд рублей, помимо этого, предлагается увеличить расходы областного бюджета и направить их на здравоохранение, социальную политику и в другие сферы.

В повестке обозначен вопрос снижения налога для производителей сельскохозяйственных товаров и установление коэффициента, которые отразит региональные особенности рынка труда в Свердловской области на 2019 год. Данная мера направлена на привлечение дополнительных доходов от реализации патентов для иностранных гостей.