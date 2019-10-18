Администрация Екатеринбурга планирует переехать из центра города
Сегодня, 21:07ПолитикаФото: pixabay.com
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Администрация города Екатеринбурга может переместиться из центра города в район ВИЗ-Правобережный, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос о переезде органов государственной власти. Он считает, что идея требует тщательного анализа, но аргументы в ее пользу уже имеются.
Появляется возможность разгрузить современный центр Екатеринбурга, который буквально задыхается от автомобильного трафика, считает Куйвашев.
В районе ВИЗ-Правобережный планировалось построить деревню для Универсиады-2023, но власти для этих целей выбрали район рядом с «Экспо-центром».
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