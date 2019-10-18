Мэр Нижнего Тагила призвал чиновников детально проверять каждую жалобу о воде

Глава города посоветовал чиновникам согласовывать информацию между собой и полностью изучать жалобы жителей города. В случае обращений по поводу загрязнения воды или выбросов НТМК — проверять самим. Также Владислав Пинаев отметил, что завод работает в нормальном режиме и реализует планы в рамках экологической программой.

Показуха это всё! Один червей натащил — фотографирует, другой рыбу загубил сам, в пруд набросал — сфотографировал. Пусть ваши подчиненные проверяют, а не строчат опусы. Кто-то дошутится скоро на самом деле, герои национальные, сообщил Пинаев.

Напомним, проверка Минприроды не обнаружила превышения концентрации опасных веществ в Черноисточинском водоёме и угрозы для здоровья от поступающей тагильчанам воды. Тем не менее, чиновники признаю, что водоём нуждается в реабилитации. Администрация Нижнего Тагила отправила проект на рассмотрение в Росводресур, и если его согласуют, финансирование начнётся в 2021 году. Однако тагильчане надеются, что проект стартует раньше. Общественная организация «Экоправа» уже третий день проводит пикет, где собирают подписи на реабилитацию пруда как можно раньше.