Вадим Раудштейн в стихах рассказал о развитии Нижнего Тагила депутатам Заксобрания

Сегодня город на подъёме, И сделано немало добрых дел. Во всех хороших начинаниях Он в полной мере преуспел. Дворы, дороги, скверы и дома — Всё это есть комфортная среда. Мы в авангарде этих дел, Хорошие проекты — на перёд задел. И здесь важна работа наша, Но нам нужна поддержка ваша. Решая здесь бюджетные вопросы, Не забывайте про тагильские запросы. А вместе мы всё победим, Отметим юбилей и город-сказку создадим,продекламировал Вадим Раудштейн.

Владислав Пинаев рассказал парламентариям об итогах реализации проектов на территории города, и том, что предстоит сделать в будущем.

У нас есть народные промыслы, есть что показать и чем гордиться. Надеемся, что, увидев нашу презентацию, вы приедете в город и сами увидите всё воочию. В основе неё лежит начало развития города и подготовка к его 300-летию. Нам бы хотелось показать и то развитие, которое мы имеем сейчас. Оно совпадает с поручениями, майскими указами президента Российской Федерации Владимира Путина, пятилеткой развития губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и интересами тагильчан,отметил глава города.