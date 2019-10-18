ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга доверия Путину до 73,3%

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о том, что за прошедшие две недели рейтинг доверия к президенту России вырос с 71,4% до 73,3%, пишет ТАСС.
В сентябре показатель доверия к Владимиру Путину установился на 71,4%. Во ВЦИОМ отметили, что в целом в течение 2019 года отмечается улучшение показателей по степени доверия россиян к президенту.
Положительная динамика в течение всего года носила волнообразный характер, в последние две недели она усилилась, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Премьер-министру доверяют 40,2% опрошенных россиян — его рейтинг также вырос. На вопрос о доверии к президенту положительно ответили 73,3% опрошенных, 23% - отрицательно.
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