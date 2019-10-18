ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга доверия Путину до 73,3%

В сентябре показатель доверия к Владимиру Путину установился на 71,4%. Во ВЦИОМ отметили, что в целом в течение 2019 года отмечается улучшение показателей по степени доверия россиян к президенту.

Положительная динамика в течение всего года носила волнообразный характер, в последние две недели она усилилась, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.