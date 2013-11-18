Конфискация машин у пьяных водителей: проблему решают не с той стороны

Сейчас же машину хотят конфисковывать у любого водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по мнению экспертов, это мало поможет делу, поскольку к решению нужно подходить с другой стороны.

Ситуацию комментирует Тамара Касьянова, первый вице-президент организации «Российский клуб финансовых директоров»:

Предложенная мера вряд ли изменит печальную статистику по количеству смертей и пострадавших в результате ДТП. Данная проблема носит комплексный характер, поэтому требуется разработать полноценную стратегию. Ежегодно в нашей стране погибает маленький город (20 000-30 000 человек). Это не может не вызывать опасений за нацию. Правительство же отвечает ростом штрафов, а не комплексными мерами.

Для снижения количества ДТП необходимо бороться с коррупцией, вкладывать больше денег в инфраструктуру, улучшать качество обучения в автошколах. Рост числа ДТП был предсказуем еще в начале 2000-ых годов, когда в России начался резкий рост личного автопарка. Сегодня все меры, предпринимаемые правительством, сильно запаздывают. Тем не менее, конфискация автомобилей у водителей за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения- мера, которая распространена на Западе, поэтому ее необходимо ввести. Эффективность данной меры, однако, зависит от правоприменительной практики.