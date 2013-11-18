Сергей Носов проводит встречи с руководителями УВЗ и Евраз Холдинга

В рамках работы над бюджетом 2014 года в минувшую пятницу и субботу Глава города принимал участие в работе согласительной комиссии по бюджету в Екатеринбурге. Сегодня он встречается в Москве с президентом ЕвразХолдинга Александром Фроловым и генеральным директором УВЗ Олегом Сиенко. Цель встречи – обсудить с руководителями планы развития двух крупнейших градообразующих предприятий Нижнего Тагила на 2014 год, а также возможность поддержки Евразом и УВЗ программы комплексного развития города.

По мнению Сергея Носова, оба предприятия, даже в непростых условиях снижения темпов экономического роста в 2013 году, имеют неплохие заделы на стабильную и успешную работу в будущий период. К тому же у городской администрации и представителей крупного бизнеса уже есть положительный опыт взаимодействия в этом направлении. Так, ЕвразХолдинг выделил городу в этом году 12 млн рублей на проектно-сметную документацию физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого запланировано на следующий год.

Завтра работа над бюджетом 2014 года будет продолжена в Екатеринбурге, где Сергей Носов намерен защищать интересы муниципалитета на согласительной комиссии.