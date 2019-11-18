Свердловчане по телефону доверия могут сообщить о местах торговли наркотиками

Целью мероприятия является взаимодействие полиции и граждан в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ. По словам Горелых, с начала 2019 года правоохранительные органы отправили в суд более двух тысяч уголовных дел по торговле наркотиками.