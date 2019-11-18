Свердловчане по телефону доверия могут сообщить о местах торговли наркотиками
В Свердловской области стартовал очередной этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Целью мероприятия является взаимодействие полиции и граждан в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ. По словам Горелых, с начала 2019 года правоохранительные органы отправили в суд более двух тысяч уголовных дел по торговле наркотиками.
В отчетном периоде сыщики изъяли 97 486 грамм наркотических средств и психотропных веществ. Представителями МВД выявлено 56 преступлений, совершенных организованными группами,к уголовной ответственности привлечен 81 участник. Ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств синтетического происхождения в Свердловскую область с территории Москвы, рассказал руководитель пресс-службы главка.
Информацию о наркопритонах, случаях распространения и употребления наркотических средств, а также лицах, которые вовлекают молодых людей в незаконный бизнес, можно сообщить по круглосуточному телефону доверия доверия» ГУ МВД по Свердловской области: (343) 358-71-61.