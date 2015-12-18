Ройзман не исключает своего участия в выборах губернатора Свердловской области в 2017 году

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не исключает своего участия в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в 2017 году. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Я не исключаю своего участия в выборах в случае, если кандидатом будет выставлен Евгений Куйвашев (действующий губернатор Свердловской области - прим. ТАСС), просто чтобы его не пустить. Просто придется сказал Ройзман.

В случае, если Куйвашев не пойдет на выборы, мэр Екатеринбурга готов поддержать любого из «разумных кандидатов». В качестве примера Ройзман привел гендиректора УГМК-Холдинга Андрея Козицына, бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне члена Совета Федерации от Свердловской области Аркадия Чернецкого, главу Нижнего Тагила Сергея Носова, председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.

Достойных людей много, кто мог бы стать губернатором Свердловской области, я бы кого-то из них поддержал подчеркнул Ройзман.

Евгений Ройзман, бывший руководитель фонда «Город без наркотиков», был избран мэром Екатеринбурга осенью 2013 года. Его выдвинуло региональное отделение «Гражданской платформы».

Бывшего полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, члена «Единой России» Евгения Куйвашева 29 мая 2012 г. наделило полномочиями губернатора законодательное собрание Свердловской области по представлению президента РФ Владимира Путина.