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Совет глав муниципальных образований Горнозаводского округа состоялся в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совет глав муниципальных образований Горнозаводского округа состоялся в Нижнем Тагиле

18 декабря 2015, 18:05ПолитикаMaurice
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