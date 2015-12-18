Совет глав муниципальных образований Горнозаводского округа состоялся в Нижнем Тагиле
Сегодня Глава Нижнего Тагила Сергей Носов и Управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов приняли участие в заседании совета глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, который состоялся в Администрации города.
Главы муниципалитетов ГЗУО обсудили тему санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципальных образований в IV квартале 2015 года. По информации начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проблемы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями остаются в округе актуальными. Одним из эффективных способов их решения Юрий Бармин назвал широкомасштабную вакцинацию.
Проведенная в 2014 году в Нижнем Тагиле прививочная кампания против гепатита показала действенность данных мероприятий, - сказал он. – Сейчас практически не фиксируются новые случаи заболевания, и в настоящий момент уровень вакцинации тагильчан в два раза выше показателя по Свердловской области.
Согласно статистическим данным Роспотребнадзора, вспышки инфекционных заболеваний по вирусологическим показателям зависят от качества воды. Главы муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа пришли к единому мнению, что проблему качества питьевой воды необходимо решать на региональном и федеральном уровнях. Главы муниципальных образований сделали акцент на том, что муниципалитетам не решить эту проблему самостоятельно - необходима поддержка федерации и области.
В ходе заседания участники совета обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития строительного комплекса Свердловской области до 2020 года. Было принято решение направить в адрес регионального правительства предложения по совершенствованию программ, касающихся обеспечения жильем детей сирот и собственников аварийного и ветхого жилья. Главы муниципалитетов уверены, что необходимо использовать уже построенные дома и закупать квартиры для этих категорий населения, а не строить «специальные дома». С одной стороны, это даст возможность более эффективно использовать бюджетные средства, а с другой стороны, позволит лучше социализировать отдельные категории граждан, сообщает пресс-служба мэрии.