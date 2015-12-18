Совет глав муниципальных образований Горнозаводского округа состоялся в Нижнем Тагиле

Главы муниципалитетов ГЗУО обсудили тему санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципальных образований в IV квартале 2015 года. По информации начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проблемы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями остаются в округе актуальными. Одним из эффективных способов их решения Юрий Бармин назвал широкомасштабную вакцинацию.

Проведенная в 2014 году в Нижнем Тагиле прививочная кампания против гепатита показала действенность данных мероприятий, - сказал он. – Сейчас практически не фиксируются новые случаи заболевания, и в настоящий момент уровень вакцинации тагильчан в два раза выше показателя по Свердловской области.

Согласно статистическим данным Роспотребнадзора, вспышки инфекционных заболеваний по вирусологическим показателям зависят от качества воды. Главы муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа пришли к единому мнению, что проблему качества питьевой воды необходимо решать на региональном и федеральном уровнях. Главы муниципальных образований сделали акцент на том, что муниципалитетам не решить эту проблему самостоятельно - необходима поддержка федерации и области.