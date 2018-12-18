Администрация Екатеринбурга планирует изменение структуры подразделений

Изменения в структуре отраслевых органов администрации связаны с оптимизацией их функциональной нагрузки.

Планируется, что Комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий и Комитет по внешним связям соединяться в Управление по развитию внешэкономических связей.

Информационно-аналитический департамент будет разделен на Департамент информационной политики, который обеспечит информационную открытость деятельности администрации Екатеринбурга, и Департамент внутренней политики, который будет осуществлять связь с институтами гражданского общества, депутатами представительных органов и другими муниципальными образованиями.

Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией станет частью Комитета по молодёжной политике, а Отдел производства потребительских товаров и малого предпринимательства войдут в Комитет по товарному рынку.

Также ожидается преобразование Отдела кадровой и муниципальной службы в Департамент кадровой политики, Комитета связи и информационных технологий - в Департаментом информатизации, а бухгалтерско-финансовый отдел - в Финансово-бухгалтерское управление.