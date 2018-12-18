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Новый 2019 год
Свердловские муниципалитеты получат 104,7 млрд рублей на социальное развитие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские муниципалитеты получат 104,7 млрд рублей на социальное развитие

Сегодня, 18:36ПолитикаФото: Департамент информационной политики
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