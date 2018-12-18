Свердловские муниципалитеты получат 104,7 млрд рублей на социальное развитие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил планы развития муниципалитетов на ближайшие пять лет. По словам главы региона, Свердловская область следует линии, обозначенной в «Пятилетке развития» и участвует в 12 национальных проектах.

На реализацию региональных компонентов национальных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Мы постарались максимально плотно включиться в реализацию всех национальных проектов, и мы видим результат, заявил Евгений Куйвашев на заседании круглого стола с участием областного кабинета министров, мэров и депутатов региона.

По словам вице-губернатора Алексея Орлова, на социальное и инфраструктурное развитие Свердловская область получит 104,7 млрд рублей в 2019 году.

Более 1,7 млрд рублей будут направлены на благоустройство территорий. Заявки на участие в проекте «Жилье и городская среда» подало 71 муниципальное образование. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, ожидается «нешуточная конкурентная борьба» среди заявок.

Обратившись к руководителям муниципалитетов. Губернатор попросил «оперативно провести корректировку документов стратегического развития и муниципальных программ с учётом нацпроектов».