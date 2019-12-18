Ройзман заявил о готовности вернуться в Госдуму без предвыборной программы

Бывший градоначальник заявил, что он работает с людьми, работал ранее и продолжает это делать. Для этого ему не нужна предвыборная программа.

Какая программа, программу можно вот сейчас, в течение пятнадцати минут накидать, но ты же будешь работать не с программой, а с живыми людьми,подчеркнул Ройзман.