Ройзман заявил о готовности вернуться в Госдуму без предвыборной программы
Сегодня, 10:11ПолитикаФото: Евгений Ройзман/ВКонтакте
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире телеканала «Дождь» рассказал, что готов бороться за кресло в Госдуме в 2021 году без предвыборной программы.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший градоначальник заявил, что он работает с людьми, работал ранее и продолжает это делать. Для этого ему не нужна предвыборная программа.
Какая программа, программу можно вот сейчас, в течение пятнадцати минут накидать, но ты же будешь работать не с программой, а с живыми людьми,подчеркнул Ройзман.
Напомним, с декабря 2003 года по декабрь 2007 года Ройзман уже был депутатом Госдумы от Орджоникидзевского округа Свердловской области.
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