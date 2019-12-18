Свердловский губернатор вошёл в топ-30 самых цитируемых персон 2019 года
Сегодня, 19:13ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области занял 27 место в рейтинге самых цитируемых людей по версии компании «Медиалогия».
СМИ 91 623 раза упоминали Евгения Куйвашева. Глава региона обошел бойца Хабиба Нурмагомедова, министра здравоохранения Веронику Скворцову, журналиста Ивана Голунова.
По сравнению с прошлым годом Куйвашев поднялся на три строчки. Первое место рейтинга занял Владимир Путин, второе — Дмитрий Медведев, третье — Дмитрий Песков.
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