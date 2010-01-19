Тройка лидеров свердловских единороссов определится в субботу

Об этом заявил агентству Накануне.RU пресс-секретарь региональной партийной организации Андрей Русаков. На некоторых информационных сайтах появился список не только первой тройки, но и территориальных групп. По словам Андрея Русакова, накануне был утверждён только предварительный список. Точный состав будет известен только в субботу. Эта информация является закрытой. А список не оглашается лишь потому, что в нём возможны изменения, - подчеркнул Русаков.