Тройка лидеров свердловских единороссов определится в субботу
19 января 2010, 17:27ПолитикаArtem
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Новость о том, что состав тройки лидеров свердловского отделения партии "Единая Россия" на весенних выборах в облдуму окончательно определен, чересчур преувеличена.
Об этом заявил агентству Накануне.RU пресс-секретарь региональной партийной организации Андрей Русаков. На некоторых информационных сайтах появился список не только первой тройки, но и территориальных групп. По словам Андрея Русакова, накануне был утверждён только предварительный список. Точный состав будет известен только в субботу. Эта информация является закрытой. А список не оглашается лишь потому, что в нём возможны изменения, - подчеркнул Русаков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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