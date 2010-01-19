Зарегистрирован список КПРФ на выборах в областную думу

По данным радиостанции Эхо-Москвы-Екатеринбург, в первой тройке – депутат Госдумы Алексей Багаряков, первый секретарь обкома партии Владимир Краснолобов и депутат областной думы, выходец из строительного бизнеса Владимир Коньков.