И. Холманских: Валентина Исаева должна уйти из партии «Единая России» и из власти

Письмом Холманских решил ответить тем, кто оскорбляет не только его, но и «всех рабочих Урала и России».

Если бы дело касалось только меня лично, я бы не стал писать это письмо.Я себе цену знаю, и мне кажется, что те, кто так стремится оскорбитьменя - только за то, что я посмел вслух сказать то, что думаю, непрячась за интернет-псевдонимом - оскорбляют только самих себя. Нодело далеко зашло. Оскорбляют не только меня. Оскорбляют всех рабочихУрала и России пишет Холманских.

Далее он еще раз излагает, по каким причинам поддерживает главу правительства.

Страна должна развиваться так, как считает правильным весь народ. А мысчитаем, что нужна промышленность, что власть должна уважать человекатруда, что должны строиться новые заводы , дороги, жилье для молодыхсемей, что деньги нужно вкладывать в производство, что уровень жизни внаших городах должен расти. Этот курс проводит Владимир Путин все время,что он находится у власти - поэтому мы его поддерживаем сказано вписьме.

Поддержка «Единой России» объясняется эффективностью ее работы, а нетем, что это действующая партия власти, отмечает автор письма. Поддержка Владимира Путина и партии в целом не мешает критикеотдельных «единороссов», например главы города Валентины Исаевой,считает начальник цеха УВЗ.

Большинство жителей нашего города не довольно тем, как работает мэр Нижнего Тагила. А она, между прочим, состоит в партии «Единая Россия». Ясчитаю, что многие в городе не голосовали за «Единую Россию» только потому, что считали, что нельзя голосовать за партию, в которой состоит Исаева . Я считаю, что Исаева, которая не справилась со своими обязанностями мэра, должна уйти из партии, за которую я голосую, и из власти сказано в обращении.

Автор письма добавляет, что у Валентина Исаева не должна «агитировать за Путина».

У нее нет на это морального права. Он справляется со своими обязанностямиво власти, а она - нет. Это важный момент. Мы должны голосовать заПутина не потому, что мы «путинские». Мы должны голосовать за него,потому что он хорошо работает во власти, потому что он ведет Россию вправильном направлении говорится в заключении письма.