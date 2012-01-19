Тагильчанин Игорь Холманских обратился в СМИ с письмом

По данным «УралПолит.Ru», Игорь Холманский в своем письме опроверг заявления о готовности поддерживать любую власть и выступил с критикой нижнетагильского руководства.

За последний месяц я узнал про себя много нового. Я узнал, что я сам никогда не додумался бы задать Путину вопрос про митинги, мне этот вопрос велели задать какие-то начальники. Я узнал, что я – ненастоящий рабочий, я и сам из начальников. Я узнал, сколько мне платят за то, чтобы я выступал в поддержку Путина.

Все это и многое другое про меня написали в Интернете на разных сайтах и в блогах люди, которые считают себя умными, образованными и вообще солью земли. И считают возможным оскорблять людей, у которых другие взгляды, – особенно потому, что у этих людей не хватает времени на дискуссии в Сети. Я хочу сказать этим людям – и всем нормальным людям, всем, кто не делает вид, а действительно работает.

Друзья, я не мастер говорить речи и писать статьи, но сегодня нельзя молчать. Это наша общая страна. Это не они лучшие люди страны и соль земли – а все мы! Страна должна развиваться так, как считает правильным весь народ. А мы считаем, что нужна промышленность, что власть должна уважать человека труда, что должны строиться новые заводы, дороги, жилье для молодых семей, что деньги нужно вкладывать в производство, что уровень жизни в наших городах должен расти.