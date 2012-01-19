Тони Блэр признался, что «шпионский» камень в московском парке - дело рук британской разведки
19 января 2012, 10:55ПолитикаВалерия Лошкарева
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Бывший советник премьер-министра Великобритании Тони Блэра Джонатан Пауэлл признал, что сотрудники секретных служб использовали специальное оборудование, замаскированное под камень, для шпионажа против России 5 лет назад.
В 2006 году в российской телевизионной программе было рассказано о том, что имеются доказательства того, что четверо британских шпионов использовали передатчик, замаскированный под камень в московском парке для связи с некими российскими агентами.
Британский МИД тогда выразил «обеспокоенность и удивление» в связи с выдвинутыми обвинениями.
По словам Джонатана Пауэлла, этот инцидент является правдой. Он назвал его «конфузом».
Изображение - кадр из видеоматериала телекомпании НТВ.
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