Дмитрий Медведев рассказал о причинах отставки правительства РФ
Сегодня, 20:09ПолитикаФото: Kremlin.ru
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал причинами отставки правительства фактор времени и политическое обновление страны. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
По словам Медведева, при встрече с Владимиром Путиным после послания Федеральному собранию он отметил, что столь масштабные изменения в политической системе и балансе властей требуют для президента абсолютной свободы.
Чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства,сообщил Медведев.
Еще одной причиной отставки бывший премьер-министр назвал фактор времени. Медведев напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет.
Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание,подчеркнул Медведев.
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