Дмитрий Медведев рассказал о причинах отставки правительства РФ

По словам Медведева, при встрече с Владимиром Путиным после послания Федеральному собранию он отметил, что столь масштабные изменения в политической системе и балансе властей требуют для президента абсолютной свободы.

Чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства,сообщил Медведев.

Еще одной причиной отставки бывший премьер-министр назвал фактор времени. Медведев напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет.