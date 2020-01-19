Губернатор Евгений Куйвашев окунулся в Екатеринбурге в крещенскую прорубь
Сегодня, 18:53ПолитикаФото: Максим Воробьев / Е1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области в Крещение окунулся в прорубь на пруду в Екатеринбурге, сообщает Е1.
Ежегодно по традиции глава региона Евгений Куйвашев окунается в купель. В 2020 году для купания в Крещение он выбрал Малоистокский пруд в Екатеринбурге.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В этот день по всей области верующие начали окунаться в прорубь еще ночью. Среди посетителей многочисленных купелей региона - военные и полицейские, пожилые люди и маленькие дети, заключенные колоний и даже иностранцы.
В Нижнем Тагиле специальная купель оборудована на Нижнетагильском пруду возле клуба моржей. Ее проверили специалисты МЧС и признали безопасной. Принимать всех желающих она будет до 22 часов 19 января.
В Нижнем Тагиле более 500 человек окунулись в купели
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей