Губернатор Евгений Куйвашев окунулся в Екатеринбурге в крещенскую прорубь

Ежегодно по традиции глава региона Евгений Куйвашев окунается в купель. В 2020 году для купания в Крещение он выбрал Малоистокский пруд в Екатеринбурге.

В этот день по всей области верующие начали окунаться в прорубь еще ночью. Среди посетителей многочисленных купелей региона - военные и полицейские, пожилые люди и маленькие дети, заключенные колоний и даже иностранцы.

В Нижнем Тагиле специальная купель оборудована на Нижнетагильском пруду возле клуба моржей. Ее проверили специалисты МЧС и признали безопасной. Принимать всех желающих она будет до 22 часов 19 января.