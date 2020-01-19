Управляющая компания «Комфорт-НТ» задолжала более миллиона рублей за вывоз мусора

Между компаниями в начале 2019 года был заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО. «Комфорт-НТ» не оплачивал вывоз мусора в период с 1 мая 2019 года по 30 июня 2019 года. Тогда «Рифей» обратился в суд, чтобы взыскать задолженность в размере более миллиона рублей и плюс пени за просрочку оплаты долга.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Согласно решению, «Комфорт-НТ» должен выплатить 1,1 миллиона рублей. В данное время статус дела — «обжалуется».

Директор управляющей компании Александр Хомлев не объяснил причину отказа от оплаты услуг ТКО.

Эти комментарии я давать не могу, потому что были определённые сложности. «Рифей» собирался переходить на прямые договора — это наши с ними внутренние вопросы, сказал TagilCity.ru Александр Хомлев.

Также он добавил, что в данное время юристы фирмы решают вопросы по этому делу.