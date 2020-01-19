Управляющая компания «Комфорт-НТ» задолжала более миллиона рублей за вывоз мусора
В конце прошлого года состоялось судебное заседание по иску ООО «Компания «Рифей» к ООО фирма «Комфорт-НТ». УК задолжала регоператору 1,1 миллиона рублей. «Комфорт-НТ» пытается обжаловать решение.
Между компаниями в начале 2019 года был заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО. «Комфорт-НТ» не оплачивал вывоз мусора в период с 1 мая 2019 года по 30 июня 2019 года. Тогда «Рифей» обратился в суд, чтобы взыскать задолженность в размере более миллиона рублей и плюс пени за просрочку оплаты долга.
Суд полностью удовлетворил исковые требования. Согласно решению, «Комфорт-НТ» должен выплатить 1,1 миллиона рублей. В данное время статус дела — «обжалуется».
Директор управляющей компании Александр Хомлев не объяснил причину отказа от оплаты услуг ТКО.
Эти комментарии я давать не могу, потому что были определённые сложности. «Рифей» собирался переходить на прямые договора — это наши с ними внутренние вопросы, сказал TagilCity.ru Александр Хомлев.
Также он добавил, что в данное время юристы фирмы решают вопросы по этому делу.
Как сообщили в пресс-службе «Рифея», задолженность ООО «Комфорт-НТ» за услугу «Обращение с ТКО» на 17 января не погашена.