Леонид Волков провел в Нижнем Тагиле тренинг для наблюдателей на выборах

Отметим, до семинара в Нижнем Тагиле «Голос» активно работал только вЕкатеринбурге. На тагильском семинаре присутствовали около 25 человек.

Наблюдателина избирательных участках формируют общественный контроль над процессомвыборов. Это волонтеры, представители общественности, которые следят заходом голосования на участках. В случае нарушения наблюдатель имеетправо написать жалобу на членов избирательной комиссии.

Естьмнение, что в глубинке результаты выборов сфальсифицировать проще, чем вгородах-миллиониках, где активны оппозиция и общественность. Чтобыэтого не случилось в Нижнем Тагиле, нужны наблюдатели считаеторганизатор тагильского семинара Андрей Антропов.

Леонид Волков отметил,что наблюдатель – человек, который помогает избирательной комиссии исоветовал вмешиваться в ее работу только в случае грубых нарушений,которые могут существенно повлиять на конечный итог.

К нимотносятся, например, нарушения при заполнении итогового протокола иподсчете голосов. Так, сама процедура подсчета часто проходитнеправильно. Бюллетени обычно подсчитываются в несколько рук. Поправилам же их должен разбирать один человек, при этом он оглашаетрезультат каждого голосования остальным членам комиссии.

Неправильнаяпроцедура подсчета – тот случай, когда наблюдатель может и имеет правовмешаться и напомнить о правилах, а также вести видеосъемку - законодательством это не запрещено.

Участницы семинара, студентки Жанна и Анна, изъявили желание быть наблюдателями на выборах. Девушки уверены, что так они могут влиять на будущее своей страны.

Скореевсего пойдем наблюдателями. На голосовании мы выбираем будущее и засебя, и за детей. Большинство россиян уверено, что как бы мы ниголосовали, президент будет один и тот же. Люди боятся перемен, этонеправильно считают студентки.