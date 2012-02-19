Рейтинг Владимира Путина в Нижнем Тагиле растет - политолог

На круглый стол пришло около 70 человек разного возраста и социальногостатуса: пенсионеры, студенты, представители общественных движений иполитических сил. Гостями и основными выступающими стали депутат екатеринбургской думы Леонид Волков, доктор политическихнаук Сергей Мошкин, кандидат политических наук Алексей Скорняков.

Леонид Волков говорил о федеральной политике, политологи рассказали о тенденциях в местной политической сфере.

Поданным Сергея Мошкина, рейтинг партии «Единая Россия» и ВладимираПутина в Нижнем Тагиле растет. Позиции «Справедливой России» посравнению с данными декабря 2011 года понизились. Рейтинги ЛДПР и КПРФостаются неизменны.

Результаты опроса обусловлены активнымирекламными кампаниями кандидатов в президенты, считает политолог.В частности, свою роль сыграла беспрецендентно активная кампания Владимира Путина. Он впервые в своей политической карьере опубликовалпредвыборную программу, к тому же выпустил ряд статей, поясняющих ее.

Высокому рейтингу Владимира Путина способствует и отсутствие конкурентов, за исключением, пожалуй, только Михаила Прохорова. Помимо Прохорова это вечные лица, неинтересные люди, которые борются за власть, но ее не хотят, сказал Мошкин.

Согласноопросу, в голосовании примут участие до 80% тагильчан, значительнуючасть составит тагильская молодежь. Это ожидаемо, так как явкаизбирателей на президентские выборы всегда высока. А в 2012 году онипроходят в контексте широко обсуждаемых декабрьских выборов в Госдуму.

Пословам Сергея Мошкина, очень сложно спрогнозировать участие в выборахмолодежи. Прямой корреляции между возрастом и политическимипредпочтениями в данном случае нет. Среди молодежи есть сторонники какВладимира Путина, так и Михаила Прохорова и других кандидатов впрезиденты.