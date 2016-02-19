Мэра Ирбита оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за плохое содержание дорог в городе
19 февраля 2016, 17:15Политика
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Чиновник отказался выполнять требования прокурора по очистке улиц от снега.
Нарушения были найдены во время проверки надзорного ведомства – качество уборки снега на улицах Ирбита оставляло желать лучшего. Прокуратура обязала главу муниципалитета Геннадия Агафонова привести дороги в надлежащий вид.
Однако чиновник оставил без внимания требования надзорного органа власти. Такие капризы главы города обошлись ему административным штрафом в размере 2,5 тысячи рублей.
Как показывает опыт, подобное равнодушие чиновников к уборке улиц может трагично закончиться для жителей города: несколько дней назад в Полевском, из-за проблем с уборкой снега погиб ребенок. Сейчас ведется разбирательство. Среди виновников дорожной трагедии называют главу города.
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