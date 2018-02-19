История выборов в президенты в цифрах: тагильчане создали фильм-презентацию (ВИДЕО)

Небольшой фильм, рассказывающий историю президентских выборов в России, создали специалисты Нижнетагильского исторического архива совместно с сотрудниками городской избирательной комиссии.

«В нем исторические факты и цифры об истории выборов президента в городе Нижний Тагил: какие были кандидаты, как голосовали тагильчане, сколько граждан приходили на избирательные участки и за кого отдавали свои голоса», - рассказала председатель избирательной комиссии города Нижний Тагил Лидия Брызгалова

История выборов в цифрах, фактах и интересных данных будет отражена в этом фильме: например, Владимир Жириновский чаще остальных баллотировался на пост главы государства, a в 1996 году выдвиженцами на пост президента были 78 человек, 11 из которых стали кандидатами.

Создатели фильма отмечают, что содержание не носит агитационный характер и демонстрируется как информационное пособие, сообщает «Тагил-ТВ».