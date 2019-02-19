30 тысяч доз вакцины против кори будут закуплены в Свердловской области
Сегодня, 13:27ПолитикаФото: pixabay.com
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В каждом муниципалитете будут проведены мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний. Дополнительно 30 тысяч доз вакцины против кори будут закуплены в регионе.
В Свердловской области проводятся противоэпидемиологические мероприятия против кори. В настоящий момент в наличии имеются 19 тысяч доз вакцины против кори. Еще 30 тысяч доз будут дозакуплены в ближайшее время.
Иммунизация против кори в обязательном порядке пройдет во всех муниципалитетах. Данное поручение дано губернатором Евгением Куйвашевым.
Помимо этого, глава Свердловской области дал поручения главам всех муниципальных образований провести работы с населением и донести необходимость вакцинации. В каждом муниципалитете должна быть разработана целевая программа по профилактике социально значимых заболеваний, сообщает департамент информполитики.
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