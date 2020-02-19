Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Сегодня, 11:29ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, пишет «Интерфакс».
Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Однако в Кремле данную информацию не комментировали. Неофициальные источники связывали уход Суркова «со сменой курса на украинском направлении».
В администрации президента Сурков курировал вопросы, связанные с российско-украинскими отношениями.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей