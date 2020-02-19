В Нижнем Тагиле названы шесть кандидатов для включения в состав Общественной палаты
В Нижнем Тагиле депутаты назвали шесть кандидатов в состав Общественной палаты. Об этом рассказал на заседании комиссии по местному самоуправлению 19 февраля Андрей Палатов, пишет ИА «Все новости».
В список кандидатов вошли председатель правления СК «Спутник» Игорь Перминов, директор музея-заповедника Эльвира Меркушева, директор городской библиотеки Наталья Якимова, заведующая отделом информационной работы профсоюза УВЗ Марина Шитова, зампредседателя профсоюза ЕВРАЗ НТМК Тимофей Проскурнин, директор школы №9 Елена Соколова. 27 февраля на заседании думы утвердят окончательный список кандидатов.
Всего в состав общественного совета войдут 18 человек. Шесть претендентов на включение в состав палаты буду выбраны путем голосования из числа представителей общественных организаций Нижнего Тагила, еще шесть кандидатов ранее назвал глава города. Председателем палаты в новом составе будет Михаил Аршанский.
Общественная палата работает с 2015 года для возможности взаимодействия жителей города с местными властями. Члены палаты работают в ней безвозмездно.