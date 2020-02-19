В Нижнем Тагиле названы шесть кандидатов для включения в состав Общественной палаты

Всего в состав общественного совета войдут 18 человек. Шесть претендентов на включение в состав палаты буду выбраны путем голосования из числа представителей общественных организаций Нижнего Тагила, еще шесть кандидатов ранее назвал глава города. Председателем палаты в новом составе будет Михаил Аршанский.