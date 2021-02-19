Депутаты Белоярского лишились мандатов из-за недостоверных деклараций о доходах

Нарушения были найдены сотрудниками прокуратуры. Три депутата от партии «Единая Россия» (Владимир Кузьминых, Игорь Полуяктов, Александр Слепухин) и один от КПРФ (Иван Половцев) указали недостоверные сведения в своих декларациях о доходах, пишет Znak.
Старший помощник прокурора Белоярского городского округа Анна Мальцева заявила, что депутаты не указали информацию о наличии объектов недвижимого и движимого имущества. Кроме того, народные избранники занизили суммы дохода как свои, так и родственников.
Прокуроры пытались решить вопрос в досубедном порядке — в городскую думу был направлен запрос о лишении данных граждан депутатского мандата. Однако нарушители отделались предупреждением. Это не устроило сотрудников ведомства и они обратились в суд.
Депутат Иван Десятков рассказал изданию, что в настоящий момент еще три депутата «Единой России» ожидают разбирательства. Десятков отметил, что, в случае лишения мандатов и этих членов партии, «дума развалится».