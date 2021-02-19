Депутаты Белоярского лишились мандатов из-за недостоверных деклараций о доходах

Депутаты Белоярского лишились мандатов из-за недостоверных деклараций о доходах

Сегодня, 14:36ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Суд отобрал мандаты у четверых народных избранников в Белоярском. Депутаты не предоставили достоверные декларации о доходах.

Нарушения были найдены сотрудниками прокуратуры. Три депутата от партии «Единая Россия» (Владимир Кузьминых, Игорь Полуяктов, Александр Слепухин) и один от КПРФ (Иван Половцев) указали недостоверные сведения в своих декларациях о доходах, пишет Znak.

Старший помощник прокурора Белоярского городского округа Анна Мальцева заявила, что депутаты не указали информацию о наличии объектов недвижимого и движимого имущества. Кроме того, народные избранники занизили суммы дохода как свои, так и родственников.

Прокуроры пытались решить вопрос в досубедном порядке — в городскую думу был направлен запрос о лишении данных граждан депутатского мандата. Однако нарушители отделались предупреждением. Это не устроило сотрудников ведомства и они обратились в суд.

Депутат Иван Десятков рассказал изданию, что в настоящий момент еще три депутата «Единой России» ожидают разбирательства. Десятков отметил, что, в случае лишения мандатов и этих членов партии, «дума развалится».

депутатысудЕдиная Россиябелоярскийналоговая декларацияналогимандатылишение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы