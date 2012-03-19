Новым спикером Нижнего Тагила станет единоросс

В повестке дня пленарного заседания – несколько организационныхвопросов, уточнили в пресс-службе гордумы. Прежде, чем избратьпредседателя тайным голосованием, депутаты должны определить, как будетосуществлять свои полномочия местный спикер.

Ранее, напомним, председатель гордумы Геннадий Упоров работал наосвобожденной основе, а его предшественник Никита Беркутов исполнялобязанности спикера в свободное от основной работы время.

По неофициальным данным, на должность председателя местного«парламента» претендуют с десяток кандидатов из 27 избранных 4 мартадепутатов гордумы. По словам Владимира Щетникова, беспартийного депутатаи члена ОНФ, который, вероятнее всего, и будет вести первое заседаниекак старший по возрасту, никто не сомневается, что новым председателемстанет депутат-единоросс.

Лично я буду настаивать, чтобы председателем выбрали ВячеславаГорячкина, но не исключено, региональное руководство «Единой Россиисегодня внесет рекомендацию и по другой кандидатуре заявил нашемукорреспонденту депутат.

Среди других возможных кандидатов: врач Демидовской больницы СергейЧеканов, начальник коксохимпроизводства НТМК Никита Беркутов,замгендиректора «Уралхимпласта» Владимир Антонов и даже проигравшийвыборы «генсек» местных единороссов Александр Маслов.

Впрочем, болееточные прогнозы не берется делать никто – весь политбомонд города ждет,какую рекомендацию спустят из губернского центра.

Ожидается также, что городские депутаты решат вопрос и об избрании заместителя председателя думы.