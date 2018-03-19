75,22% тагильчан отдали голоса за Владимира Путина на выборах 18 марта
19 марта, 08:45Политика
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В Нижнем Тагиле подсчитаны предварительные результаты выборов кандидатов в президенты. Владимир Путин собрал у тагильчан 75,22% голосов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На избирательные участки города и округа пришли 169 664 человека. Общее количество потенциальных избирателей – 272 931. В процентном соотношении явка составила 62,16%.
75,22% избирателей Нижнего Тагила отдали голоса за Владимира Путина. По всей Свердловской области этот показатель составил 74,6%.
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