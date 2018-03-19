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Новости Нижнего Тагила

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин набрал в Нижнем Тагиле около 75,39% голосов

19 марта 2018, 02:55Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,Путин,президент,избирательная комиссия,Грудинин,Собчак,Жириновский,Григорий Явлинский
В Нижнем Тагиле 18 марта в 20:00 завершилось голосование за кандидатов в президенты РФ. В настоящее время голоса подсчитываются, тем не менее можно говорить о безусловном лидере голосования. Им стал Владимир Путин  с предварительными 75,39% голосов от тагильчан.

По итогам явки на выборы по данным на 2:30 19 марта в городе лидирует Дзержинский район. К вечеру 19 марта она составляла 63,69%. Жители Ленинского района показали явку в 62,89%, а Тагилстроевский район – 60,85%.

В количественном выражении проголосовавшие тагильчане распределились так: в Дзержинском районе голосовать пришли - не менее 52 250 человек, в Ленинском - 29 901, в Тагилстроевском - 41 231.

В избирательной комиссии города сообщали, что на 12 часов 18 марта 2018 года явка по промежуточным подсчётам по сравнению с прошлыми выборами президента – выше в три раза. В день голосования в Нижнем Тагиле шёл продолжительный снегопад, на борьбу с которым было задействовано около 70 единиц дорожной техники. Сергей Носов в связи с этим отметил, что снег не должен стать помехой для участия в голосовании.

В течение выборов президента РФ в 2018 году Нижний Тагил показывал значительное превышение показателям по явке в сравнении с прошлыми выборами: единственное, что осталось неизменным, это лидерство Дзержинского района. Так, жители Вагонки в 2012 году отдали 64 235 голосов. В Ленинском районе проголосовал 56 121 человек (69,67%), а в Тагилстроевском – 59 283 человека (61,64%).

Подсчёт голосов за кандидатов в президенты РФ продолжается, тем не менее уже очевиден лидер. Наибольшее количество голосов получил Владимир Путин. Общее число отданных за него голосов составило уже более 94 тысяч - около 75,39%:

В частности, в Дзержинском районе этот показатель к 2:20 19 марта составил – 40 001, в Ленинском – 22 830 и в Тагилстроевском – 31 679. 

Вот как выглядит рейтинг других кандидатов в президенты РФ:

  • Бабурин Сергей - менее 1%
  • Грудинин Павел - около 12%
  • Жириновский Владимир - около 8%
  • Собчак Ксения - около 1,6%
  • Сурайкин Максим - менее 1%
  • Титов Борис - менее 1%
  • Явлинский Григорий - менее 1%


Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

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