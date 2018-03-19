Сергей Носов передал поздравление президенту РФ и благодарность тагильчанам за выборы

Мэр подчеркнул максимальную прозрачность выборов, прошедших 18 марта. По итогам голосования Нижний Тагил является одним из многих городов, где избиратели активно поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации выборов, обеспечивал порядок и безопасность, и, конечно, жителей города, не побоявшихся плохой погоды. Безоговорочная победа действующего президента говорит о том, что наш народ разделяет внутреннюю и внешнюю политику главы государства и готов двигаться дальше обратился к тагильчанам Сергей Носов.

По мнению Владимира Путина, в ставшем возможным мощном социально-экономическом рывке ставку необходимо делать не на клановые или корпоративные интересы, а на развитие общенациональной идеи, подразумевающей рост благосостояния населения.

Мэр Нижнего Тагила акцентировал внимание на том, что данный постулат хорошо вписывается в существующую концепцию развития города, которая расширяется с каждым годом и постоянно пополняется новыми проектами, сообщает официальный сайт города Нижнего Тагила.