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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов передал поздравление президенту РФ и благодарность тагильчанам за выборы

19 марта 2018, 18:45Добавить новость
администрация,город,Путин,Россия,выборы
19 марта Глава Нижнего Тагила передал поздравления Владимиру Путину и выразил благодарность тагильчанам за проявленную во время выборов Президента РФ гражданскую позицию. Мэр подчеркнул максимальную прозрачность выборов, прошедших 18 марта. По итогам голосования Нижний Тагил является одним из многих городов, где избиратели активно поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации выборов, обеспечивал порядок и безопасность, и, конечно, жителей города, не побоявшихся плохой погоды. Безоговорочная победа действующего президента говорит о том, что наш народ разделяет внутреннюю и внешнюю политику главы государства и готов двигаться дальше, -- обратился к тагильчанам Сергей Носов.

По мнению Владимира Путина, в ставшем возможным мощном социально-экономическом рывке ставку необходимо делать не на клановые или корпоративные интересы, а на развитие общенациональной идеи, подразумевающей рост благосостояния населения.

Мэр Нижнего Тагила акцентировал внимание на том, что данный постулат хорошо вписывается в существующую концепцию развития города, которая расширяется с каждым годом и постоянно пополняется новыми проектами, сообщает официальный сайт города Нижнего Тагила.
Мы готовы совершить рывок вперед, но надо консолидировать силы и поверить в то, что мы можем это сделать, -- подчеркнул мэр Нижнего Тагила.


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