Тагильские общественники не зафиксировали нарушений на выборах президента РФ (ВИДЕО)
19 марта, 08:30Политика
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К окончанию дня голосования за кандидатов в президенты Российской Федерации в Нижнем Тагиле не были выявлены нарушения. От граждан также не поступали жалобы.
Сюжеты: Нижний Тагил
За ходом голосования следил Центр общественного наблюдения.
Другие активисты также следили за происходящим посредством интернет-трансляции. Благодаря тому, что выборы проходят в таком прозрачном режиме, нарушения зафиксированы не были.
Депутаты городской думы и наблюдатели из общественности уверены, что это исторический день - выборы президента. Они не получили жалоб от граждан, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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