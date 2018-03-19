Тагильские общественники не зафиксировали нарушений на выборах президента РФ (ВИДЕО)

К окончанию дня голосования за кандидатов в президенты Российской Федерации в Нижнем Тагиле не были выявлены нарушения. От граждан также не поступали жалобы.
За ходом голосования следил Центр общественного наблюдения.
Другие активисты также следили за происходящим посредством интернет-трансляции. Благодаря тому, что выборы проходят в таком прозрачном режиме, нарушения зафиксированы не были.
Депутаты городской думы и наблюдатели из общественности уверены, что это исторический день - выборы президента. Они не получили жалоб от граждан, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»