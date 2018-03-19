Тагильские общественники не зафиксировали нарушений на выборах президента РФ (ВИДЕО)

За ходом голосования следил Центр общественного наблюдения.



Другие активисты также следили за происходящим посредством интернет-трансляции. Благодаря тому, что выборы проходят в таком прозрачном режиме, нарушения зафиксированы не были.





Депутаты городской думы и наблюдатели из общественности уверены, что это исторический день - выборы президента. Они не получили жалоб от граждан, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»