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Новости Нижнего Тагила

Волонтеры штаба Путина раздавали благодарственные листовки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 марта 2018, 19:50Добавить новость
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Волонтеры раздавали листовки с благодарностью на улицах Нижнего Тагила с 7 утра до 19 часов вечера. Команда штаба Владимира Путина передавала благодарность тагильчанам за участие в выборах и победу.

С раннего утра волонтеры раздавали листовки на центральных улицах города. В листовках Владимир Путин благодарит жителей Урала, которые отдали за него свои голоса, за участие в выборах и помощь в победе.

 

Молодые люди в белых жилетах с надписью «Путин 2018» вручали тагильчанам листовки со словами признательности от президента в разных районах города. Добровольцы работали возле проходной УВЗ, на Театральной площади в центре, на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского, на Октябрьском проспекте, на улице Фрунзе. 

 

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2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Особая роль в развитии волонтерства принадлежит молодежи. Ребята из предвыборного штаба Владимира Путина работали с момента сбора подписей в поддержку кандидата до самого дня выборов. Волонтеры помогали в работе штаба, информационном освещении, организации различных мероприятий и наблюдением на выборах в день голосования. 

 

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По итогам выборов 75,22% избирателей Нижнего Тагила отдали голоса за Владимира Путина. По Свердловской области этот показатель составил 74,6%.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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