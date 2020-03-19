Куйвашев попросил обеспечить легитимность голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 12:01ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил обеспечить легитимность голосования по поправкам в Конституцию, пишет «Джаст медиа».
Сегодня прошло заседание регионального правительства по вопросам подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию. Согласно указу президента России Владимира Путина, голосование состоится 22 апреля. Однако из-за коронавируса дата может быть изменена.
Напомним, сейчас в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса, пять человек уже выздоровели.
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