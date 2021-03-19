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Охотники Свердловской области с 22 марта смогут получить разрешения на добычу птиц

В Свердловской области с 22 марта откроется выдача разрешений на добычу птиц на северные участки.

Уточняется, что северные участки находятся на следующих территориях: Нижний Тагил, Артинский, Волчанский, Гаринский, Верхнесалдинский, Горноуральский, Невьянский, Нижнетуринский, Новолялинский, Североуральский, Серовский, Сосьвинский, Тавдинский, Туринский, Шалинский, Ивдельский, Качканарский, Кушвинский городской округ, Таборинский муниципальный район, городские округа «Город Лесной», Верхняя Тура, Верхотурский, ЗАТО Свободный, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижняя Салда, Пелым, Староуткинск, а также Махнёвское муниципальное образование, МО Алапаевское и город Алапаевск.

Жители региона, выходя на охоту, должны придерживаться правил, установленных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 477 «Об утверждении правил охоты» от 24.07.2020 г., вступающего в силу с 01.01.2021 года.

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