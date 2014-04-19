Должность начальника управления ЖКХ занял Егор Копысов

Напомним, ранее руководящую должность занимал Валерий Кузьминых , который покинул пост со скандалом. Против экс-начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации Нижнего Тагила Валерия Кузьминых возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ.

Известно, что Егор Владимирович Копысов зарекомендовал себя ответственным чиновником. В рамках своей компетенции он решал городские вопросы без участия главы администрации. Нынешний начальник УЖКХ совершал выезды и проводил совещания по вопросу ситуации на улице Фрунзе.