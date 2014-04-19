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Должность начальника управления ЖКХ занял Егор Копысов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Должность начальника управления ЖКХ занял Егор Копысов

19 апреля 2014, 10:05Политика
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